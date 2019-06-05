Почти полтысячи волгоградок в 2019-м уже сделали по квоте процедуру ЭКО

СЕГОДНЯ 16:27 2019-06-05T16:27:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Медицина шагнула вперед и бесплодие уже не приговор: сегодня многие пары становятся счастливыми родителями благодаря процедуре ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). Технология современная, но не дешевая. Благо женщины могут сделать ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования. Правда, по квоте. Но в последние годы, учитывая востребованность процедуры, квоты увеличивают. Если лет пять назад число «счастливиц» ограничивалось десятками, то сегодня счет идет на тысячи. Так, с начала этого года уже 454 волгоградки воспользовались вспомогательными репродуктивными технологиями. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в облздраве. А за 2018-й год волгоградские медики провели за счет средств ОМС 1210 процедур — это почти в два раза больше, чем в 2015-м. И уже в этом году 103 ребенка появились в волгоградских больницах на свет благодаря ЭКО.

Напомним, в Волгограде процедуру ЭКО по квотам за счет средств ОМС выполняют в четырех медучреждениях: в клинике № 1 Волгоградского государственного медицинского университета, центрах «Геном-Волга», «Мать и Дитя» и «Центр ЭКО».

ИСТОЧНИК KP.RU