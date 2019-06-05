Волжский убийца-расчленитель Масленников пытался смягчить приговор суда
Александр Масленников, который жестоко расправился с двумя девушками в Волжском, посчитал, что местный суд был к нему слишком суров и попытался оспорить приговор в Верховном суде РФ. Но и суд высшей инстанции не смилостивился над убийцей, оставив вердикт Волгоградского областного суда без изменения, а апелляционную жалобу Масленникова – без удовлетворения.
Напомним, волжанина приговорили к 23 годам заключения, из которых 10 он проведет в тюрьме, а остальные 13 - в колонии особого режима. Но многие и такое наказание считают мягким, учитывая ту жестокость, с которой волжанин убил девчонок в октябре 2017-го.
Он познакомился с девушками в караоке-баре в Волжском. Оттуда троица направилась на съемную квартиру к Масленникову. Там, будучи уже нетрезвым он стал приставать к одной из подружек, за отказ он ударил ее сначала кулаком в лицо, а потом нанес три удара ножом в шею и лицо. Девушка скончалась мгновенно. Опасаясь, что вторая гостья расскажет об убийстве, он задушил и ее. После чего снял с убитых ювелирные украшения, расчленил тела, распихал по пакетам и закопал в лесополосе неподалеку. Масленникову удалось сбежать в Москву к знакомой, где он пытался скрыться. Но его нашли и призвали к ответу.
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ИСТОЧНИК KP.RU