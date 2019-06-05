Поскользнулся на мосту и упал в воду: в Астраханской области утонул 15-летний мальчик

СЕГОДНЯ 15:14 2019-06-05T15:14:52+03:00

Школьник отдыхал у реки с одноклассниками. Полез в воду за друзьями, хоть знал что не умеет плавать. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Печальное известие пришло из города Ахтубинск Астраханской области. Вчера, 4 июня, там утонул 15-летний мальчишка. Казалось бы, уже не маленький и несмышленый ребенок, но к трагедии привела череда нелепого стечения обстоятельств.

В тот день школьник отправился со своими одноклассниками на берег реки Ахтуба. Мальчишки резвились, когда вдруг обнаружили пропажу друга. Бросились искать, не нашли. Обратились за помощью в полицию.

Версию о том, что мальчишка мог утонуть рассматривали сразу. Для поисков задействовали водолазов «Волгоспаса». Они то и нашли тело подростка дальше по течению от того места, где ребята видели одноклассника в последний раз.

Что произошло в тот злосчастный день, теперь выясняют следователи СУ СК по Астраханской области. Их предварительная версия: мальчишка шел по мосту, поскользнулся и упал в реку. А так как подросток не умел плавать, он утонул.

Но в соцсетях обсуждают и другую версию. Говорят, школьник решил перейти реку вброд, как это делали его друзья. Но едва зашел в воду, как провалился в яму и его подхватило течение.

- По факту гибели ребенка ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщают в ведомстве.

И тут же обращаются к взрослым с кричащим призывом: не оставляйте своих детей без присмотра, не отпускайте одних купаться на водоемы – не идите у них на поводу. Находясь на пляже, постоянно держите детей в поле своего зрения! Будьте внимательны не только к своим, но и чужим детям, которые остались без контроля и внимания родителей. Ведь они – самое дорогое, что у нас есть!

ИСТОЧНИК KP.RU