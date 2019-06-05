Под Волгоградом пьяный мужчина пытался сжечь рыбный цех

СЕГОДНЯ 14:52 2019-06-05T14:52:27+03:00

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В Волгоградской области и так стоит небывалая жара, а тут еще и поджигатели находятся, которые пытаются свести счеты с недругами и «свалить» все на солнце. Одного такого вчера, 4 июля, задержали в Калачевском районе. Он подпалил чужой рыбный цех.

Случилось ЧП ночью. Сотрудники цеха проснулись от дыма. Это они первыми заметили пожар: загорелась крыша здания. Благо огонь не успел сильно разгореться и люди потушили его самостоятельно. Но они сразу поняли: пожар вспыхнул не сам по себе, кто-то цех подпалил.

50-летний владелец рыбного цеха пошел в полицию со своими предположениями о поджоге. Нашли поджигателя довольно быстро - полицейские буквально столкнулись с ним на дороге, ведущей от цеха. 54-летний мужчина ехал на своей «Оке». При проверке оказалось, что он еще и пьян.

Уже в отделении поджигатель рассказал, что у них с пострадавшим предпринимателем давняя вражда. Выпив, он и решился на поджог. Взял бутылку с бензином, подпалил ее и забросил на крышу цеха.

- Теперь мужчина проходит сразу по двум статьям: «умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога» и «повторное управление автомобилем в состоянии опьянения». Ранее он его уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. - Грозит задержанному лишение свободы на срок до пяти лет, а также крупный штраф и лишение водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU