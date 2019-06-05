2019-06-05T14:13:04+03:00
Происшествия

В Волжском поймали бизнесмена с игровым автоматом

На мужчину завели уголовное дело за "организацию азартных игр"
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Казалось бы все знают, что в России бизнес на азартных играх находится под запретом, что за игровые автоматы могут и свободы лишить. Но все равно находятся отчаянные предприниматели, готовые работать нелегально, лишь бы деньги получать. Одного такого коммерсанта поймали в Волжском. 46-летний волжанин в ноябре 2018-го купил где-то игровой автомат, поставил его в торговом павильоне и стал получать регулярную прибыль.

- «Испытать удачу» мог любой желающий, отдав за участие в азартной игре символическую сумму. Оплата принималась через купюроприёмник самого аппарата, поэтому подследственному достаточно было лишь регулярно заезжать за выручкой, - рассказывает «КП-Волгоград» заместитель руководителя СО по г.Волжский СУ СК России по Волгоградской области Александр Минаев.

Обнаружили «однорукого бандита» сотрудники прокуратуры, которые нагрянули в торговую точку с проверкой. Они и передали информацию следователям Волжского, а те завели на горе-бизнесмена уголовное дело.

- Следственные действия еще идут. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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