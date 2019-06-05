2019-06-05T16:00:15+03:00
Общество

Министр МВД наградил шестерых кадет из Волжского за помощь в задержании грабителя

11-летние ребята получили за свою смелость грамоты и ценные подарки
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Владимир Колокольцев предложил ребятам продолжить впоследствии свое обучение в Московском университете МВД России.Владимир Колокольцев предложил ребятам продолжить впоследствии свое обучение в Московском университете МВД России.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Шестеро 11-летних мальчишек из Волжского прославились на всю страну своим смелым поступком. Ребята не испугались взрослого преступника, который у них на глазах вырвал сумочку прохожей пенсионерки, они бросились его ловить. И даже помогли задержать. Вот они - Дмитрий Богдашкин, Даниил Гетман, Тимофей Комиссаров, Артемий Краснопольский, Максим Пырков, Егор Строков. Сегодня их и еще 14 таких же смелых ребят со всей страны пригласили Московский университет МВД России имени Кикотя, и лично сам Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев вручил им награды.

- Своим примером вы показали не только ровесникам, но и старшему поколению, что лучшие человеческие качества – смелость, сила духа, готовность рисковать во имя спасения других людей – в полной мере присущи и совсем юным гражданам нашей страны. Это вселяет уверенность в том, что будущее России – в надежных руках, - сказал ребятам Колокольцев.

Генерал пожелал ребятам крепкого здоровья, успехов в учебе и поблагодарил их родителей, педагогов за воспитание таких замечательных детей.

«Для таких, как вы – смелых, ответственных, решительных – двери наших учебных заведений всегда открыты, в том числе и Московского университета МВД России», – цитируют Министра в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Кроме грамот и подарков для ребят организовали еще и экскурсию по университету, Красной площади, Александровскому саду и парку Зарядье. А еще наши мальчишки побывали в столичном полку конной полиции и посетили музей Московского уголовного розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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