Волгоградские депутаты выступили за сокращение селянкам рабочего дня

СЕГОДНЯ 13:25 2019-06-05T15:36:48+03:00

Женщинам в селах ведь кроме основной работы еще много работы по дому, вот и решили облегчить им жизнь. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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У женщин, которые живут в сельской местности, обычно помимо работы еще множество домашних хлопот. Особенно, если семья еще и держит небольшое подсобное хозяйство. Именно поэтому народные избранники и выступили с инициативой ввести для селянок сокращенный рабочий день при сохранении зарплат.

Инициатива эта была выдвинута на федеральном уровне, сегодня депутаты Волгоградской областной Думы поддержали эту идею.

- Проект федерального закона предусматривает установление для женщин, работающих в сельской местности, повышенной оплаты, если по условиям труда их рабочий день разделен на части, а также сокращенную продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю, с таким же размером оплаты, что и при полной трудовой неделе, - поясняют в областном заксобрании.

Председатель комитета Волгоградской областной Думы по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Татьяна Бухтина отметила, что предлагаемый федеральный законопроект – часть комплексной работы по защите трудовых прав женщин и повышению качества жизни на селе.

ИСТОЧНИК KP.RU