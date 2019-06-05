2019-06-05T15:36:48+03:00
Общество

Волгоградские депутаты выступили за сокращение селянкам рабочего дня

При этом у женщин оплата останется прежней
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Женщинам в селах ведь кроме основной работы еще много работы по дому, вот и решили облегчить им жизнь.Женщинам в селах ведь кроме основной работы еще много работы по дому, вот и решили облегчить им жизнь.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

У женщин, которые живут в сельской местности, обычно помимо работы еще множество домашних хлопот. Особенно, если семья еще и держит небольшое подсобное хозяйство. Именно поэтому народные избранники и выступили с инициативой ввести для селянок сокращенный рабочий день при сохранении зарплат.

Инициатива эта была выдвинута на федеральном уровне, сегодня депутаты Волгоградской областной Думы поддержали эту идею.

- Проект федерального закона предусматривает установление для женщин, работающих в сельской местности, повышенной оплаты, если по условиям труда их рабочий день разделен на части, а также сокращенную продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю, с таким же размером оплаты, что и при полной трудовой неделе, - поясняют в областном заксобрании.

Председатель комитета Волгоградской областной Думы по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Татьяна Бухтина отметила, что предлагаемый федеральный законопроект – часть комплексной работы по защите трудовых прав женщин и повышению качества жизни на селе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде отправили в суд дело патологоанатома, который подменял органы и диагнозы умерших
Волгоградские единороссы предложили альтернативу кандидатуре Бочарова на выборах
Почти полтысячи волгоградок в 2019-м уже сделали по квоте процедуру ЭКО
Волжский убийца-расчленитель Масленников пытался смягчить приговор суда
Поскользнулся на мосту и упал в воду: в Астраханской области утонул 15-летний мальчик
Под Волгоградом пьяный мужчина пытался сжечь рыбный цех
В Волжском поймали бизнесмена с игровым автоматом
Министр МВД наградил шестерых кадет из Волжского за помощь в задержании грабителя
В Астрахани кениец попал в больницу с ожогами после взрыва скороварки
Волгоградская полиция проверяет факт поджога конюшни, где сгорели лошади
В Жирновске 21-летний парень избил четырехмесячного ребенка до кровоизлияния в мозг
За сутки в Волгограде сбили трех пешеходов
Астраханка застала мужа с любовницей спящими, украла их одежду и разбудила
Под Волгоградом водитель на «десятке» врезался в шлагбаум и погиб