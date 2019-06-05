2019-06-05T12:36:39+03:00
Происшествия

В Астрахани кениец попал в больницу с ожогами после взрыва скороварки

Студент медуниверситета пытался приготовить национальное блюдо
Екатерина МАЛИНИНА
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"Скорая" доставила кенийца в больницу."Скорая" доставила кенийца в больницу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Иногда приготовление пищи становится весьма опасным занятием. Особенно, если не дружишь с техникой, в которой готовишь. Уроженец Кении приехал в Астрахань учиться на медика. Жил в общежитие. Чтобы сэкономить варил себе сам, для этого купил скороварку. 5 июня молодой человек решил приготовить любимое национальное блюдо. Кенийской фасоли под рукой не было, поэтому взял обычную. Загрузил ее в емкость почти до верха, закрыл крышкой и стал ждать. Когда бобы разбухли, они перестали помещаться в скороварку. Так как чаша была герметично закрыта, под давлением крышку вырвало и разбрызгало все, что было внутри. 23-летний студент не успел отскочить. Он получил сильные ожоги.

Грохот получился на все общежитие, поэтому многие решили, что произошел взрыв. Они вызвали полицию, а когда увидели кричащего от боли кенийца - и «скорую». Медики доставили молодого человека в больницу. Экипаж ППС убедился, что в здании общежития безопасно и уехал дальше патрулировать улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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