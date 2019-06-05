2019-06-05T12:24:08+03:00
Происшествия

Волгоградская полиция проверяет факт поджога конюшни, где сгорели лошади

Ход дела под личный контроль взял начальник Главка
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На месте ЧП работают лучшие эксперты-криминалисты, они обязательно докопаются до истины.На месте ЧП работают лучшие эксперты-криминалисты, они обязательно докопаются до истины.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Начальник Главного Управления МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко взял под личный контроль ход расследования пожара в конно-спортивном клубе Волжского, где сгорели пять лошадей и два пони. Напомним, трагедия разыгралась 3 июня в поселке Рабочий Волгоградской области. Пожар вспыхнул ночью, когда все спали - и владельцы конюшни, и животные в своих стойлах. Когда хозяева примчались спасать своих четвероногих друзей, огнем уже были охвачены и сарай, и сенник. Огонь полыхал так, что некоторые животные впали в ступор от испуга, их не успели вывести. Они так и сгорели живьем.

После того, как пожар был потушен, эксперты сразу предположили поджог. Сейчас эту версию тщательно проверяют.

- В настоящее время отрабатываются различные версии, приведшие к возгоранию, в том числе и связанные с умышленным поджогом. Назначены ряд экспертиз и исследований. По указанию руководства Главка создана специализированная следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных оперативников, экспертов-криминалистов, следователей, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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