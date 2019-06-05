2019-06-05T10:47:23+03:00
Происшествия

В Жирновске 21-летний парень избил четырехмесячного ребенка до кровоизлияния в мозг

Молодой человек сжал голову пасынку, чтоб тот не кричал
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Молодого человека взбесил крик младенца.Молодого человека взбесил крик младенца.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Как можно обидеть четырехмесячного ребенка и тем более поднять на него руку? Но, видимо, у 21-летнего парня из Жирновска совсем плохо с психикой, если он до смерти чуть не забил малыша. А может все дело в том, что ребенок - его пасынок.

Парень жил со своей гражданской супругой в Жирновске. У женщины уже трое деток, младшему из которых всего 4 месяца. Она часто оставляла малыша на сожителя, а тот оказывается успокаивал его своими «методами».

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, молодой человек не раз бил малыша.

- В первый раз, когда ребенок стал плакать, он схватил его и тряс с силой, пока тот не успокоился. Спустя три дня детский крик вновь спровоцировал мужчину – на этот раз он с силой сжал голову мальчика, а затем повторил ему тряску. 16 декабря 2018 года у ребенка начались сильные судороги, его привезли сначала в райбольницу, а оттуда в тяжелом состоянии перевели в Волгоград. Помимо многочисленных гематом врачи диагностировали у маленького пациента внутримозговое кровоизлияние, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Мужчина отрицать вину не стал. На него сразу завели уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего» и арестовали. На данный момент следователи собрали все улики, подтверждающие вину молодого человека. Дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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