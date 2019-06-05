За сутки в Волгограде сбили трех пешеходов

СЕГОДНЯ 10:42 2019-06-05T12:25:06+03:00

В двух случаях вина за сбитых пешеходов лежит на горе-водителях. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Три волгоградки оказались на больничной койке после того, как их сбили машины. И это только за минувшие сутки 4 июня. Утром под колесами оказалась 52-летняя женщина, которая решила перебежать через дорогу в неположенном месте. 30-летний водитель маршрутки №46-с («Пежо Боксер») просто не успел затормозить.

В шесть часов вечера с травмами после ДТП доставили в волгоградскую больницу 87-летнюю старушку. Бабушка шла по парковке у дома № 64/1 по проспекту Университетский, когда 19-летняя девушка за рулем «ДЭУ Нексия» сдавала задним ходом. Неопытная автоледи не заметила старушку и сбила ее.

А через час, как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, травмы получила еще одна 32-летняя женщина-пешеход. Волгоградка переходила дорогу по пешеходному переходу, правда, нерегулируемому, по улице Профсоюзная, но даже это ее не спасло. 26-летня девушка за рулем «Митсубиси Кольт» летела не притормаживая, поэтому столкновения избежать не смогла.

ИСТОЧНИК KP.RU