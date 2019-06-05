Под Волгоградом водитель на «десятке» врезался в шлагбаум и погиб

СЕГОДНЯ 10:33 2019-06-05T10:33:55+03:00

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43-летний волгоградец разбился по собственной невнимательности. Авария произошла в Светлоярском районе Волгоградской области днем 4 июня. мужчина на своем «ВАЗ-21100» мчался по проселочной дороге, которая ведет со степной зоны в сторону трассы к селу Большие Чапурники. И как получилось, что он врезался на полной скорости в открытый шлагбаум, не понятно. Но удар оказался настолько сильным, что водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.

Еще один 42-летний мужчина чудом выжил в ДТП, которое спровоцировал 34-летний водитель «ДЭУ Нексия». Эта авария произошла в Дзержинском районе Волгограда примерно в два часа дня. Парень на «ДЭУ» ехал по проспекту Жукова, и поворачивая на улицу Качинцев, не уступил дорогу «пятнашке», которая ехала по главной. От удара машины разбросало по дороге. Только по счастливой случайности все остались живы.

- Водителя «ДЭУ Нексия» с различными травмами увезли в больницу, - уточняют в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU