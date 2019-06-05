2019-06-05T10:20:17+03:00
Происшествия

Волгоградцу проломили голову возле караоке-клуба «Селфи»

На 25-летнего парня напал неизвестный
Екатерина МАЛИНИНА
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Молодой человек находится на лечении в больнице №1. Фото: Тат ГаспарянМолодой человек находится на лечении в больнице №1. Фото: Тат Гаспарян
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25-летнего волгоградца в нейрохирургическое отделение Волгоградской областной больницы №1 доставили глубокой ночью. У молодого человека была проломлена голова и сломан нос. О пациенте врачи сообщили в полицию.

Стало известно, что в ночь на 5 июня волгоградец отдыхал с друзьями в караоке «Селфи» на улице Рокоссовского, 5. Он вышел на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. И на него неожиданно напал мужчина, который подъехал на машине. Незнакомец стал его избивать, а затем сбежал. Очевидцы вызвали «скорую».

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия и причины конфликта, а также личность нападавшего.

Напомним, полгода назад в Ворошиловском районе возле клуба «Лофт» после конфликта двух компаний убили молодого человека. Подозреваемый сейчас находится в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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