2019-06-05T10:20:08+03:00
Общество

В Красноармейском районе Волгограда модернизируют старую котельную

После обновления за подачей тепла будет следить автоматика
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото «Концессии теплоснабжения».Фото «Концессии теплоснабжения».
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Еще одну котельную в Волгограде ждет глобальный ремонт. На этот раз специалисты «Концессии теплоснабжения» взялись модернизировать котельную № 317 в Краснооктябрьском районе. Здесь не просто почистят оборудование, а заменят насосы, смонтируют современную систему химводоподготовки, а установят автоматику.

- В котельной уже заменили систему электроснабжения, смонтировали новые шкафы управления и кабельные линии к ним. На следующем этапе заменят насосы. Кроме того, планируется обновить систему химводоподготовки, с помощью которой умягчается и очищается от примесей производственная вода, циркулирующая в системе отопления. А еще работу котельной полностью автоматизируют. Автоматика позволит оперативно получать информацию о давлении в системе, температуре воды, расходе энергоресурсов и так далее, и тем самым предупредить нештатные ситуации. К тому же, автоматика обеспечит максимальное сжигание топлива в котлах, что повысит эффективность работы котельной в целом, - рассказывают «КП-Волгоград» в «Концессии теплоснабжения».

Кстати, от этой котельной запитаны 161 объект, в том числе 128 многоквартирных домов. А значит, тысячи жителей получат более качественное тепло следующей зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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