Путин наградил две волгоградские многодетные семьи

СЕГОДНЯ 09:30 2019-06-05T09:31:21+03:00

Госнаграды получили волжане и супруги из Городищенского района

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Владимир Путин подписал указ, которым две семьи из Волгоградской области наградили медалью ордена «Родительская слава». Заслуженные награды за воспитание детей.

Супруги Сергей и Валентина Филипповы живут в Городищенском районе Волгоградской области и растят десять детей: 5 дочерей и 5 сыновей

- Старшие - Данил, Алексей, Виктория, Анастасия, Алена - учатся в Карповской средней школе и являются активными участниками конкурсов и олимпиад, за что отмечены почетными грамотами. Полина, Артем, Кирилл, Елизавета посещают творческие и образовательные кружки. Младший Дмитрий, которому в августе исполнится год, готовится в детский сад, - рассказывают о героях в администрации области.

Вторая семья, удостоенная высокой награды, живет в Волжском. Супруги Голубевы Владимир и Наталия уже 20 лет в браке и воспитывают шесть детей.

Всего в Волгоградской области уже 22 семьи удостоены ордена «Родительская слава.

ИСТОЧНИК KP.RU