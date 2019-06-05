2019-06-05T09:31:21+03:00
Общество

Путин наградил две волгоградские многодетные семьи

Госнаграды получили волжане и супруги из Городищенского района
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
Изменить размер текста:

Владимир Путин подписал указ, которым две семьи из Волгоградской области наградили медалью ордена «Родительская слава». Заслуженные награды за воспитание детей.

Супруги Сергей и Валентина Филипповы живут в Городищенском районе Волгоградской области и растят десять детей: 5 дочерей и 5 сыновей

- Старшие - Данил, Алексей, Виктория, Анастасия, Алена - учатся в Карповской средней школе и являются активными участниками конкурсов и олимпиад, за что отмечены почетными грамотами. Полина, Артем, Кирилл, Елизавета посещают творческие и образовательные кружки. Младший Дмитрий, которому в августе исполнится год, готовится в детский сад, - рассказывают о героях в администрации области.

Вторая семья, удостоенная высокой награды, живет в Волжском. Супруги Голубевы Владимир и Наталия уже 20 лет в браке и воспитывают шесть детей.

Всего в Волгоградской области уже 22 семьи удостоены ордена «Родительская слава.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Астрахани кениец попал в больницу с ожогами после взрыва скороварки
Волгоградская полиция проверяет факт поджога конюшни, где сгорели лошади
В Жирновске 21-летний парень избил четырехмесячного ребенка до кровоизлияния в мозг
За сутки в Волгограде сбили трех пешеходов
Астраханка застала мужа с любовницей спящими, украла их одежду и разбудила
Под Волгоградом водитель на «десятке» врезался в шлагбаум и погиб
Волгоградцу проломили голову возле караоке-клуба «Селфи»
В Красноармейском районе Волгограда модернизируют старую котельную
На юге Волгограда в пожаре сгорел 69-летний дед
Волгоградская областная Дума назначила выборы губернатора на 8 сентября
В Волгограде День рождения Пушкина отметят в формате опен-эйр
Минус шесть и пять под вопросом: «Ротор» меняет состав команды
Уехал на дачу и пропал: в Волгограде разыскивают 21-летнего парня
В Волгограде за 120 миллионов рублей отремонтируют дорогу-дублер в аэропорт
Волгоградец трижды пытался сбыть фальшивую купюру, пока не попал в колонию
У волжан на неделю исчезнет телесигнал
На юге Волгограда в парке «Юбилейный» поставят беседки и камеры
В музее спорта на «Волгоград Арене» соберут футболки всех стран-участниц ЧМ-2018
Волгоградские дороги поливают дважды в день
В Волгограде на «Химпроме» вспыхнул пожар
В Волгограде икона «Спас Нерукотворный» и ковчег с мощами пробудут до 14 июня
В Астрахани сотрудник ФСИН вытащил из воды тонущего пятилетнего мальчика
В Волгограде у «зеленого кольца» заработал светофор
Волгоградцам дали по 13 лет тюрьмы за забитого до смерти и изнасилованного соседа
В Волгограде снизилось число новых ВИЧ-инфицированных