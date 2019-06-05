2019-06-05T09:25:31+03:00
Общество

В Волгограде День рождения Пушкина отметят в формате опен-эйр

Большой праздник пройдет 6 июня в сквере имени поэта
Наталья ГЛАЗУНОВА
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6 июня исполнится 220 лет со Дня рождения великого поэта - Александра Сергеевича Пушкина. В Волгограде к этому празднику подготовили необычный праздник в формате опен-эйр - под открытым небом. И пройдет он в обновленном сквере имени Пушкина.

- Артисты Волгоградского музыкального и молодежного театров, будут декламировать стихи и прозу поэта. В сквере откроется выставка учащихся художественных отделений детских школ искусств. Юиблиотеки представят книжную аллею «В гостях у Пушкина». И все это под музыку ансамбля старинной музыки «Конкордия», под исполнения преподавателей и студентов Волгоградской консерватории Серебрякова, коллективов ДЮЦ, детских музыкальных и школ искусств, Школы балета XXI века. А в фотозоне гости праздника смогут даже сделать фото с поэтом - в роли Пушкина выступит один из волонтеров, - рассказывают в мэрии Волгограда.

Праздник продлится с 11.00 до 14.00.

Пушкинский юбилей в этот день будут отмечать и в «Комсомольском саду» на Зеленой сцене. Здесь пройдет конкурс-фестиваль. Чтецы будут декламировать произведения поэта, а лучших даже ждут призы. Победителей будут определлять в трех номинациях: чтение собственных стихов, художественное чтение стихотворений Пушкина, исполнение песен. (одно стихотворение, одна песня). Заявки на конкурс принимаются уже сегодня, информацию уточняйте по телефону +7(902)363-30-83.

ИСТОЧНИК KP.RU

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