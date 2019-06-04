Минус шесть и пять под вопросом: «Ротор» меняет состав команды

СЕГОДНЯ 21:56 2019-06-04T21:57:35+03:00

На сборы в Кисловодск волгоградские тренеры взяли с собой 23 игрока

Изменить размер текста: A A

Недолго игроки «Ротора» отдыхали, и уже завтра 5 июня команда отправляется на первый сбор в Кисловодск готовиться к предстоящему футбольному сезону. До 15 июня футболисты будут тренироваться на базе «Скала». 14 июня команда проведет контрольную встречу с ФК «Армавир».

Тренерский состав, к слову, у волгоградцев не изменился: старшим тренером по-прежнему остался Павел Могилевский. Помогать ему будут: тренер Андрей Бочков, тренер вратарей Денис Пчелинцев и тренер по физической подготовке Роман Гагауз.

Как сообщили «КП-Волгоград» в клубе сине-голубых, с собой в Кисловодск тренерский штаб взял 23 игрока:

Вратари: Лобанцев, Репин, Прытков. Защитники: Байрыев, Васильев, Пискунов, Ионов, Кацалапов, Донцов, Шмелев. Полузащитники: Шарипов, Николаев, Султонов, Попов, Самсонов, Лобкарёв, Кузнецов, Фатуллаев, Алейник. Нападающие: Коротаев, Муллин, Янушковский, Саная.

Из новичков, как мы уже писали, к «Ротору» присоединился воспитанник волгоградской футбольной школы Олег Алейник. С ним заключили двухгодичный контракт. Но на просмотр в Кисловодск прибудут еще несколько потенциальных новичков. Их имена пока не разглашаются.

А вот с Александром Кацалаповым и Ильёй Ионовым контракты пока не заключили. Идут переговоры и еще с тремя игроками Денисом Якубой, Дмитрием Лаврищевым и Сергеем Михайловым.

Что касается вратаря Александра Фильцова, защитников Евгения Макеева и Кирилла Малярова, полузащитников Алексея Друзина, Юрия Завезёна и Романа Воробьева, то их мы уже точно не увидим в следующем сезоне. Клуб подтвердил информацию о расставании с этими игроками.

- Мы благодарим парней за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере! - гласит сообщение «Ротора».

ИСТОЧНИК KP.RU