2019-06-04T20:42:03+03:00
Происшествия

Уехал на дачу и пропал: в Волгограде разыскивают 21-летнего парня

Потерялся Нурбек Усенов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото "ВолгоСпас - ППД"Фото "ВолгоСпас - ППД"
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«Внимание! SOS! Пропал молодой человек. Ему может требоваться медицинская помощь! Предположительно передвигается на велосипеде!», -тревожное сообщение появилось в группе «ВолгоСпас - поиск пропавших детей» ночью с 3 на 4 июня. Родители и волонтеры разыскивают 21-летнего Нурбека Усенова. Парень отправился на дачу еще 2 июня и пропал. Он не отвечает на звонки и не вернулся домой. Путь его лежал в СНТ «40 лет Октября», но на даче он так и не появился.

- Молодой человек в детстве получил серьезную травму головы, и иногда у него случается потеря ориентации. Поэтому так важно его найти, он может быть просто не помнит, как ему добраться домой, - говорит председатель ВРОО «ВолгоСпас-ППД» Лариса Селянинова.

Приметы «потеряшки»: рост – 172 сантиметра, глаза карие, черные короткие волосы и густые черные брови.

Был одет: футболка черная с белыми полосками, бриджи темно-синие.

Если вам что-либо известно о местонахождении Нурбека Усенова, сообщите об этом в полицию или волонтерам по телефонам, указанным в розыскных листах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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