В Волгограде за 120 миллионов рублей отремонтируют дорогу-дублер в аэропорт

СЕГОДНЯ 20:26 2019-06-04T20:26:22+03:00

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Дорога между хуторами Бородино и Вертячий в Волгоградской области является дублером для участка федеральной трассы Р-22 «Каспий», и ведет к аэропорту Гумрак. И она бы отлично разгрузила основную магистраль, но ее состояние было ужасным. Дорогу эту (а она соединяет восемь поселков Городищенского района) не ремонтировали много лет. В этом году обновят сразу два больших участка общей протяженностью 13 километров. Потратят на это 120 миллионов рублей. Закончить дорожные работы обещают уже к 1 августа.

- На одном участке работает подрядчик - компания «Аверс». Ей предстоит отремонтировать 7,6 километра дороги. Снять старый асфальт и уложить два слоя нового, верхний из которых выполнят из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Второй участок ремонтирует методом холодной регенерации ГБУ «Волгоградавтодор». Этой организации предстоит обновить 5,4 километра трассы, - уточняют «КП-Волгоград» в областной администрации.

Напомним, что за последние два года на этой трассе уже отремонтировали 15 километров покрытия. Кроме того, вдоль дороги сделали новое освещение на участке протяженностью 3,8 километра. Работы ведутся по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU