Волгоградец трижды пытался сбыть фальшивую купюру, пока не попал в колонию

СЕГОДНЯ 18:47 2019-06-04T18:47:42+03:00

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50-летний волгоградец, житель Краснооктябрьского района, где-то раздобыл фальшивую тысячерублевую купюру. На радостях побежал с ней в магазин за выпивкой. Но продавец сразу определила подделку и вернула владельцу. Думаете, мужчина на этом остановился? Как бы не так. Он направился с этой «бумажкой» в другой магазин, но опять его разоблачили. Пошел в третий… И там ему не продали алкоголь за «фальшивку». После очередной попытки сбыть подделку волгоградца задержали правоохранители. Было это 5 февраля 2019-го.

После задержания мужчина отрицать свою вину не стал и полностью во всем сознался. Сотрудники СЧ СУ УМВД России по Волгограду собрали все факты, доказывающие его вину, а прокуратура утвердила обвинение.

- С учетом обстоятельств совершения преступления и суд приговорил мужчину к 1 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU