У волжан на неделю исчезнет телесигнал

СЕГОДНЯ 18:38 2019-06-04T18:38:17+03:00

Перебои с ТВ-сигналом будут до 7 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Если вы живете в Волгоградской области, и у вас вдруг исчезло изображение ТВ и вместо любимой телепередачи на экране телевизора только помехи, не пугайтесь - это связано не с отключением аналогового ТВ (дату которого перенеслли с 3 июня на 14 октября), а с ремонтными работами.

- С 3 по 7 июня на объектах филиала РТРС «Волгоградский ОРТПЦ» будет прекращена трансляция цифровых телепрограмм первого мультиплекса РТРС-1 на всей территории волгоградской области (кроме Волгограда и Камышина), - сообщают "КП-Волгоград" в администрации Волжского.

Ремонтные работы будут вестись с 9.00 до 17.00. Именно в это время и возможны перебои с сигналом.

- Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал «Волгоградский областной радиотелевизионный передающий центр» приносит извинения за возможные неудобства, - цитируют вещателей в мэрии Волжского.

ИСТОЧНИК KP.RU