На юге Волгограда в парке «Юбилейный» поставят беседки и камеры

СЕГОДНЯ 17:19 2019-06-04T17:22:57+03:00

Также высадят более 9 тысяч деревьев и кустарников

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В этом году парк «Юбилейный», который расположен в Красноармейском районе Волгограда, продолжат обустраивать. Уже в ближайшее время здесь установят на дорожках вдоль центральной аллеи беседки нескольких видов и стационарную сцену с местами для сидения.

- А осенью агрономы высадят в парке саженцы рябины, церсиса, яблони, клена татарского (высотой от 1,5 до 2 метров), а также 1,5-метровые дубы, биоту, калину бульданеж, кусты скумпии, снежноягодника и форзиции. Кроме того, будет сформирован зеленый лабиринт из кустарника. Всего должны высадить 350 деревьев и 9 тысяч кустарников, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

На сайте госзакупок уже разместили аукцион на проведение озеленения, ищут подрядчика.

А чтобы у волгоградцев не было желания что-либо сломать или украсть в обновленном парке смонтируют систему видеонаблюдения: камеры установят по всему периметру.

Напомним, парк «Юбилейный» начали облагораживать еще в 2017-м, когда сделали плоскостной фонтан. Правда, нареканий у подрядчикам осталось тогда много, поэтому в 2018-м исполнителя работ поменяли. В прошлом году здесь сделали пешеходную аллею из тротуарной плитки, уложили газон, смонтировали новые фонари и поставили лавочки. Появился в парке и еще один пешеходный фонтан со светодиодной подсветкой. А этой весной в парке открыли еще и воркаут-площадку. А для маленьких посетителей обещают установить огромный игровой комплекс в форме двухмачтового корабля, рядом появится игровая площадка площадью 300 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU