2019-06-04T16:57:04+03:00
Спорт

В музее спорта на «Волгоград Арене» соберут футболки всех стран-участниц ЧМ-2018

А также здесь будут представлены фото и видеоматериалы об именитых волгоградских спортсменах
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Идею создания в Волгограде музея спорта обсуждали давно, а сегодня планы наконец-то стали превращаться в реальность. Уже и место для него выбрали: он будет расположен на «Волгоград Арене». Ну, действительно, где ж еще? Во-первых, музей отлично впишется в концепцию сохранения и эффективного использования наследия ЧМ-2018. Во-вторых, стадион поистине стал изюминкой Волгограда, на который посмотреть тянутся потоки туристов. В-третьих, у «Волгоград Арены» очень удачное месторасположение - в центре города, рядом с Мамаевым курганом и центральным парком.

- Музей спорта будет состоять из нескольких тематических зон. Главная экспозиция будет посвящена, конечно же, чемпионату мира по футболу 2018 года и национальным футбольным командам, которые приняли в нем участие, - рассказывают «КП-Волгоград» в комитете по развитию туризма Волгоградской области.

Говорят, у стран-участниц мундиаля уже запросили в качестве подарков музею Волгограда футболки сборных с автографами футболистов.

- Также налаживаем контакты с городами-организаторами чемпионата и его спонсорами, а также иными организациями, которые были задействованы в проведении чемпионата, для получения экспонатов, - сообщают в обладминистрации.

Обязательно будет в музее и зона, посвященная достижениям именитых волгоградских спортсменов и команде «Ротор».

- Планируется, что в музее спорта появится и мультимедийный контент: фото-, видео- и аудиоматериалы, посвященные волгоградским чемпионам, -добавляют в комитете по туризму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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