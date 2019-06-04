Волгоградские дороги поливают дважды в день

СЕГОДНЯ 16:48 2019-06-04T16:48:05+03:00

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В Волгоград пришла изнуряющая жара. Температура выше тридцати градусов в тени и за пятьдесят на солнце для нашего лета - норма. Так что коммунальщики перешли на летний график уборки улиц. А специальные поливомоечные машины будут поливать дороги два раза в день, чтобы охладить и сохранить их от губительного воздействия. Одна такая машина рассчитана на десять кубов воды и за один выезд может обработать более 120 тысяч квадратных метров асфальта. Причем охлаждается в итоге не только дорожное покрытие, но и воздух вокруг. Дышится после куда легче.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, каждый день на улицы города выходят более восьмидесяти погрузчиков, самосвалов, вакуумных уборочных машин-«пылесосов» и поливомоечных машин. Помимо ежедневной уборки коммунальщики собирают с проезжей части и тротуаров и вывозят наносы грунта и мусор. Не обходят стороной и остановочные павильоны, турникеты и дорожные знаки - их тоже нужно периодически мыть. А в районах особое внимание уделяют работе фонтанов и поливу зеленых зон.

ИСТОЧНИК KP.RU