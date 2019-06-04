2019-06-04T16:20:20+03:00
Общество

В Волгограде икона «Спас Нерукотворный» и ковчег с мощами пробудут до 14 июня

Реликвии находятся в храме Всех Святых на Мамаевом кургане
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото пресс-службы ЮВО.Фото пресс-службы ЮВО.
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Сегодня, 4 июня, Главная икона Главного храма Вооруженных Сил РФ «Спас Нерукотворный» добралась и до Волгограда. У нас она пробудет в храме Всех Святых на Мамаевом кургане до 14 июня.

Утром у прибывшей к нам реликвии священнослужители уже провели торжественный молебен.

- На богослужении присутствовали более 700 человек, сегодня поклониться иконе пришли более полутора тысячи православных верующих, из которых более трети – военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО и члены их семей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Молебное пение перед этой иконой в храме Всех Святых будут совершаться ежедневно. Двери храма открыты для всех жителей и гостей Волгограда.

А 14 июня реликвия отправится дальше в путь - в храм Казанской иконы Божьей Матери, расположенный в Буденновске (Ставропольский край).

Напомним, икона «Спас Нерукотворный» начала свой путь в Севастополе, «на земле Херсонеса», где принял крещение князь Владимир, а закончит его в Москве в Главном храме Вооруженных Сил в 75-ю годовщину Великой Победы. Реликвии уже смогли поклониться более 64 тысяч верующих из Крыма и Ростовской области. «Спас Нерукотворный» побывает далее Ставрополе, Краснодаре, Адлере, Владикавказе и Астрахани.

СПРАВКА «КП»

Икона Спас Нерукотворный представляет собой каноническое изображение Святого лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на куске материи и переданное самим Спасителем слуге царя Авгаря V. Лик на иконе окружают образы Пречистой Божией Матери Казанской, Владимирской, Смоленской и Тихвинской

Образ Спасителя помещён в бронзовый складень и имеет вес около 100 кило.

Сопровождает икону ковчег, в котором находится восемь частиц святых покровителей: великомученика Георгия Победоносца, апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, великомученицы Варвары, апостола Петра, великомученика Пантелеимона Целителя, а также праведного воина Федора Ушакова, который был командующим Черноморским флотом и является одним из самых почитаемых святых на флоте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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