2019-06-04T15:38:47+03:00
Общество

В Волгограде у «зеленого кольца» заработал светофор

Теперь пешеходы могут включить зеленый сигнал, чтобы перейти дорогу
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Новый светофор на Университетском проспекте будет регулироваться кнопкой вызова.Новый светофор на Университетском проспекте будет регулироваться кнопкой вызова.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Университетский проспект - одна из самых загруженных автомагистралей Волгограда. Транспорт идет почти беспрерывным потоком весь день. Поэтому перейти эту дорогу даже по пешеходному переходу волгоградцам весьма проблематично. Власти нарекания горожан учли и установили новый светофор рядом с остановкой общественного транспорта «Зеленое кольцо». Некоторое время его работу тестировали и смотрели, насколько здесь целесообразен регулируемый переход. Светофор оказался очень востребован пешеходами, поэтому с сегодняшнего дня его запускают в работу. При этом работать он будет принудительно по кнопке вызова.

- На блоке вызова установлена современная сенсорная панель, это облегчит управление для детей и пожилых людей, которые переходят здесь дорогу по «зебре». А время работы «зеленого сигнала» светофора рассчитан таким образом, чтобы пешеходы успевали пересечь магистраль и при этом не сильно тормозили транспортный поток, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии.

Напомним, в этом году на Университетском проспекте еще и обновят асфальт. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» здесь заменят более 80 тысяч квадратных метров полотна. Выполняет ремонтные работы МП «ДСЭР Советского района». К слову, обновят не только асфальт, поднимут вровень с дорожным покрытием и колодцы инженерных сетей, установят ограждения вдоль дороги, заменят бордюрный камень.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С начала 2017 года в Волгограде поставили около 1000 новых светофоров.

Для обеспечения безопасности горожан на улицах и перекрестках установлено более 170 консолей с освещением и светоотражающими дорожными знаками.

Вдоль городских дорог сделали более 16 километров пешеходных ограждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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