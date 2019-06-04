Волгоградцам дали по 13 лет тюрьмы за забитого до смерти и изнасилованного соседа

СЕГОДНЯ 15:27 2019-06-04T15:27:40+03:00

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бессмысленное по своей жестокости преступление произошло в декабре 2017 года. Год у следователей ушло, чтобы собрать все доказательства вины. 4 июня отморозкам вынесли приговор – 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Волгоградец пришел в гости к другу в одно из общежитий Красноармейского района Волгограда. Встретились, чтобы выпить. Во время совместного застолья хозяин вспомнил про соседа, с которым постоянно ссорился. Тот по его мнению, вел аморальный образ жизни, водил непонятных друзей. Приятели решили разобраться с неблагонадежным – идти до его комнаты было пару метров. Сначала они устроили ссору, а затем вдвоем стали избивать жертву. Делали перерыв, пили водку, и снова избивали. Волгоградец периодически терял сознание, но это не остановило отморозков. В один из визитов они надругались над беззащитным человеком, используя попавшие под руку предметы. Жертва умерла в мучениях.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по двум статьям: причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, и действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Обоим предстоят долгие годы за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU