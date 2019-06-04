В Волгограде с началом лета подорожал бензин

СЕГОДНЯ 14:52 2019-06-04T14:52:35+03:00

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С началом лета волгоградцев ждал не очень приятный сюрприз: почти на всех АЗС подняли цены на топливо. Впрочем, подорожал бензин не только в Волгоградской области, а по всей стране. Если верить Росстату, то в среднем на 0,1 - 0,2%. Хотя, например, в Кызыле цены взвинтили аж на 3,1%. В Волгограде подорожание было несущественным. К тому же цены на топливо у нас по-прежнему остаются самыми низкими в ЮФО.

По данным Волгоградстата, за дизельное топливо в нашем регионе в среднем просят 45,15 рублей за литр, тогда как средняя цена по ЮФО - 45,35 рублей, а в среднем по России - 46 рублей. Хотя в Грозном «дизель» вообще по 40 рублей, а, например, в Якутске - 59,61 рубль за литр.

Бензин марки АИ-92 в Волгограде стоит 42,43 рубля, а средняя цена по ЮФО - 43,34 рубля. Самый дешевый по России - в Салехарде 39,8 рубля, самый дорогой - в Анадыре - 56 рублей.

Дешевле, чем у соседей по округу в Волгограде и бензин марок АИ-95 и АИ-98: 46,07 рубля и 50,92 рубля соответственно. К примеру, в Ростове «девяносто пятый» стоит 47 рублей, в Симферополе и вовсе 49,8 рублей. Так что, если соберетесь ехать в Крым на машине, учтите разницу в ценах.

ИСТОЧНИК KP.RU