2019-06-04T14:38:27+03:00
Происшествия

Влюбленный бывший муж устроил костер из вещей дамы сердца

Так волгоградец пытался вернуть экс-жену
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Считается, что на безумные поступки способны только влюбленные дамы. Но случай в Суровикинском районе доказывает как раз обратное. 41-летний мужчина и 43-летняя женщина развелись несколько месяцев назад. Но если для дамы это стало долгожданным освобождением, то для мужчины – настоящим горем. Он до последнего не давал согласие на процедуру, уговаривал супругу попытаться все исправить, обещал исправиться сам. Но волгоградка была непреклонна. Она даже уехала в соседний район. Но это не спасло ее от постоянного преследования бывшего мужа. Тот постоянно ей названивал, незаконно проникал в ее дом.

Очередной инцидент произошел на днях. Мужчина в приступе очередной любовной тоски отправился домой к даме сердца. Он знал, что ее там нет. Волгоградец собрал вещи бывшей жены: летние и зимние, прихватил украшения. Все это он вынес во двор, облил бензином и поджег. Когда женщина пришла с работы, то увидела пепелище. Она сразу догадалась, кто это сделал. Волгоградка написала заявление в полицию.

Стражам порядка мужчина объяснил, что так хотел напугать супругу, чтобы она к нему наконец вернулась. Сейчас в отношении хулигана возбудили уголовное дело по статье умышленное уничтожение чужого имущества. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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