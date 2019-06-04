2019-06-04T16:07:16+03:00
Происшествия

В Волгограде возле "Мармелада" сбили школьницу на пешеходном переходе

Девочку госпитализировали в больницу [видео]
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Девочку отвезли в больницу с переломом ноги.Девочку отвезли в больницу с переломом ноги.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Авария произошла на 2-й Продольной, в районе перекрестка улицы Землячки и Покрышкина. Около 12 часов дня 13-летняя девочка переходила дорогу на зеленый свет по "зебре". Ребенок собирался в торговый центр «Мармелад». Но девочка только начала переходить дорогу, когда ее сбил мужчина на «Лада Калине». Водитель ехал на красный.

Мужчина не стал сбегать с места ДТП, а вызвал «скорую» и ГИБДД. Ребенка госпитализировали в больницу с переломом левой ноги. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД.

Возле "Мармелада" на "зебре" сбили школьницу.

Полицейские еще раз напоминают о строго соблюдении правил дорожного движения. Не рискуйте на желтый мигающий. Перед нерегулируемым пешеходным переходом необходимо снизить скорость. Соблюдайте дистанцию и не превышайте скорость. Эти элементарные правила помогут сохранить жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В музее спорта на «Волгоград Арене» соберут футболки всех стран-участниц ЧМ-2018
Волгоградские дороги поливают дважды в день
В Волгограде на «Химпроме» вспыхнул пожар
В Волгограде икона «Спас Нерукотворный» и ковчег с мощами пробудут до 14 июня
В Астрахани сотрудник ФСИН вытащил из воды тонущего пятилетнего мальчика
В Волгограде у «зеленого кольца» заработал светофор
Волгоградцам дали по 13 лет тюрьмы за забитого до смерти и изнасилованного соседа
В Волгограде снизилось число новых ВИЧ-инфицированных
В Волгограде с началом лета подорожал бензин
Влюбленный бывший муж устроил костер из вещей дамы сердца
В Волгограде мужчина угрожал студентке пистолетом вечером в пойме
Волгоградцу дали год условно за угрозу сигнальным пистолетом экипажу ДПС
Под Астраханью внедорожник из Питера отскочил от фонарного столба и приземлился в чужом дворе
В Волгограде фармацевта обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 10 миллионов рублей
В Астрахани муж выгнал бывшую жену с ребенком из общего дома, а приставы вернули ее обратно
Волгоградцы выкладывают фото «страшно красивой» вечерней грозы
18-летнего парня сбили на «зебре» в Волгограде
Волгоградцев предупреждают о масштабных антитеррористических учениях на транспорте
Концессии объявили реструктуризацию долгов за воду и тепло в Волгограде
У астраханца приставы забрали за долги теплоход
Под Волгоградом с конюшней сгорели пять лошадей и два пони
Волгоградские НКО выиграли президентских грантов на 74 миллиона рублей
В Волгограде под суд пойдут супруги из Уфы, которых поймали с крупной партией наркотиков
В Волгограде заработали 116 пришкольных лагерей
Кинотеатр в Котово и парк Комсомольцев в Камышине: волгоградцы выбрали 74 проекта, которые сделают в 2019-м
В Волгограде Родину-мать начали одевать в леса
Волгоградка Анна Боронина выиграла контракт Black Star в шоу «ПЕСНИ»