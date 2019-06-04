В Волгограде возле "Мармелада" сбили школьницу на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 14:11 2019-06-04T16:07:16+03:00

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Авария произошла на 2-й Продольной, в районе перекрестка улицы Землячки и Покрышкина. Около 12 часов дня 13-летняя девочка переходила дорогу на зеленый свет по "зебре". Ребенок собирался в торговый центр «Мармелад». Но девочка только начала переходить дорогу, когда ее сбил мужчина на «Лада Калине». Водитель ехал на красный.

Мужчина не стал сбегать с места ДТП, а вызвал «скорую» и ГИБДД. Ребенка госпитализировали в больницу с переломом левой ноги. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="800" height="450" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/712822" frameborder="0"></iframe> Возле "Мармелада" на "зебре" сбили школьницу.

Полицейские еще раз напоминают о строго соблюдении правил дорожного движения. Не рискуйте на желтый мигающий. Перед нерегулируемым пешеходным переходом необходимо снизить скорость. Соблюдайте дистанцию и не превышайте скорость. Эти элементарные правила помогут сохранить жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU