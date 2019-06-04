В Волгограде мужчина угрожал студентке пистолетом вечером в пойме

СЕГОДНЯ 13:45 2019-06-04T13:47:09+03:00

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Компания подруг вечером в пятницу гуляла по городу. Дорога привела их в пойму реки Царица. Причем в самую глухую часть территории. Неожиданно из-за деревьев выбежал молодой человек. Он схватил 17-летнюю девушку и приставил к ее горлу нож и пистолет. Он стал оскорблять студентку, угрожать, что убьет, надругается. Волгоградке удалось оттолкнуть нападавшего и тот убежал.

О происшествии подруги сообщили в полицию. На место приехали сотрудники ППС. После опроса потерепевшей, стражи порядка отправились на поиски. Вскоре нападавшего задержали. 24-летний ранее судимый за кражу и мошенничество парень во всем признался. Правда, объяснить свой поступок не смог. Грабить он их не собирался, как и насиловать. У него изъяли нож и пневматический пистолет, сейчас оружие отправили на экспертизу.

- Молодого человека отпустили под подписку от невыезде, - сообщили «КП-Волгоград в ГУ МВД по Волгоградской области. - В отношении него возбудили уголовное дело по статье: угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU