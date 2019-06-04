Волгоградцу дали год условно за угрозу сигнальным пистолетом экипажу ДПС

СЕГОДНЯ 13:15 2019-06-04T13:15:24+03:00

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Экипаж ДПС приехал на улицу Высоковольтная в Волгограде на сообщение о ДТП. Легковушка вылетела с дороги и врезалась в сарай. Полицейские увидели на месте аварии разрушенную постройку, злого хозяина дома и весьма нетрезвого водителя. Гаишники потребовали от мужчины документы для оформления ДТП, но волгоградец категорически отказался. Мол, ничего с собой нет и давать ничего не буду. Уговоры не помогали. Мужчина испугался, что его за пьяное вождение лишат прав и присудят штраф. После очередной просьбы он достал из машины пистолет. Полицейские потребовали сложить оружие, но пьяный водитель продолжал держать силовиков на прицеле. В итоге, одному из них пришлось достать табельное оружие и предупредить дебошира о его применении. Только после этого волгоградец немного пришел в себя, отдал пистолет экипажу и сдался.

Только тогда полицейские выяснили, что оружие у автомобилиста было сигнальным.

Тракторозаводской районный суд на днях вынес приговор водителю. Мужчину осудили на год условно с испытательным сроком на один год шесть месяцев. Решение может быть обжаловано сторонами дела.

ИСТОЧНИК KP.RU