Под Астраханью внедорожник из Питера отскочил от фонарного столба и приземлился в чужом дворе

СЕГОДНЯ 12:43 2019-06-04T12:45:27+03:00

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Авария произошла вечером 3 июня на трассе Астрахань Махачкала. 60-летний мужчина на внедорожнике «Ниссан» мчался на отдых аж из самого Санкт-Петербурга. Мужчина мечтал отдохнуть на Нижней Волге, посидеть с удочкой под пенье птиц. Но вместо этого оказался в больнице. Проезжая очередное село, водитель потерял управлением на своим джипом, начал съезжать на обочину и врезался в фонарный столб. Удар был такой сильный, что машину подбросило в воздух и она, перелетев через забор, оказалась в чужом дворе. Приземлился автомобиль на крышу.

Машина "отскочила" от столба.Фото: УМВД по Астраханской области

Слава богу, во дворе в этот момент никого не было. В доме вот уже несколько лет никто не живет. Зато серьезно досталось водителю – у него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, и пассажирке. У 30-летней женщины перелом предплечья, ушибленная рана голени, ушиб грудного отдела позвоночника.

Пострадавших доставили в больницу. А астраханская полиция разбирается во всех обстоятельствах ЧП.

Машину придется очень должно восстанавливать.Фото: УМВД по Астраханской области

ИСТОЧНИК KP.RU