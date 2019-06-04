В Волгограде фармацевта обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-04T11:52:59+03:00

В компании арестовали имущество на сумму 50 миллионов рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Дела по налоговым преступлениям все чаще рассматриваются в волгоградских судах. Очередные материалы поступили в Краснооктябрьский район. На скамье подсудимых оказалась владелица фармацевтической компании.

Женщина занимается этим бизнесом давно. За последнее время у компании накопились долги по налогам на 35 миллионов рублей. Счета арестовали. Дама все никак не могла накопить требуемую сумму. Чтобы предприятие продолжало функционировать, волгоградка разослала контрагентам информационные письма с просьбой: деньги за поставку лекарств и косметики перечислять не непосредственно на счетах из фирмы, а на счета подконтрольной ей организации.

В результате подобных манипуляций женщина сумела скрыть от налоговой 10 миллионов рублей. Про «операцию» узнали. В отношении бизнесвумен возбудили уголовное дело по статье: сокрытие денежных средств в особо крупном размере. Свою вину дама признала полностью.

Пока идет суд имущество ее компании, стоимостью около 50 миллионов рублей, арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU