2019-06-04T11:31:23+03:00
Общество

В Астрахани муж выгнал бывшую жену с ребенком из общего дома, а приставы вернули ее обратно

Женщина добивалась этого несколько месяцев
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщина с сыном уже въехали в квартиру. Фото: ФССП по Астраханской областиЖенщина с сыном уже въехали в квартиру. Фото: ФССП по Астраханской области
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Разводы редко бывают красивыми и добрыми. Люди либо расстаются мирно и расходятся каждый по своим углам, либо со скандалами и судебными разбирательствами. В Астраханской области мужчина после развода выгнал жену с ребенком на улицу. Квартиру они покупали вместе и какое-то время их общий дом был наполнен теплом. Но после расставания астраханец решил, что будет жить на квадратных метрах один. И даже то, что его собственный ребенок остался без крыши над головой, его не смущало – поживут у мамы.

Но женщина решила добиваться справедливости. Она обратилась в суд, который постановил пустить мать с ребенком в квартиру. Мужчина не спешил исполнять постановление. Тогда у астраханца арестовали счета – он оказался должен 5 тысяч исполнительного сбора. Только после этого мужчина пришел к судебным приставам и передал им комплект ключей от нового замка. Мол, передайте бывшей жене.

Мать с сыном уже въехали в квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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