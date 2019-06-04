2019-06-04T09:54:17+03:00
Общество

Волгоградцы выкладывают фото «страшно красивой» вечерней грозы

Соцсети заполнили кадры стихии
Екатерина МАЛИНИНА
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Кто-то грозы испугался, а кто-то получил удовольствие от настоящего светопредставления.Кто-то грозы испугался, а кто-то получил удовольствие от настоящего светопредставления.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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3 июня вечером природа устроила для волгоградцев шикарное представление: со светомузыкой и «лазерными» спецэффектами. наблюдать его можно была в разных концах города с разницей в полчаса: и на Спартановке и в Кировском. Город накрыла непогода. Гром и молнии сверкали, пугая суеверных и детвору. А затем пошел дождь, давая долгожданную прохладу.

Большинство получило огромное удовольствие от шоу. Многие снимали происходяшее на телефоны и фотокамеры, а затем выкладывали в соцсети.

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Невероятная гроза!
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«Комсомолка» сделала небольшую подборку из постов, чтобы вы еще раз вспомнили жуткие, но от этого не менее прекрасные моменты. Ведь на ближайшие дни прогнозы у всех синоптиков одинаковые: жара около 30 и выше и беспощадное волгоградское солнце.

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Гроза над Волгоградом
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Кстати, когда гроза придет снова, не забывайте об элементарных мерах безопасности. Лучше выключить из розеток электроприборы, чтобы они не перегорели, уйти от реки, не стоять под деревьями.

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Верхом на молнии!
127 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
usssilitelusssilitel
Гроза в Волжском
69 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
galina_chulkovagalina_chulkova
Гроза!
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Погода разыгралась.
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Волшебная ночь
65 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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