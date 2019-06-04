Волгоградцы выкладывают фото «страшно красивой» вечерней грозы

СЕГОДНЯ 09:37 2019-06-04T09:54:17+03:00

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3 июня вечером природа устроила для волгоградцев шикарное представление: со светомузыкой и «лазерными» спецэффектами. наблюдать его можно была в разных концах города с разницей в полчаса: и на Спартановке и в Кировском. Город накрыла непогода. Гром и молнии сверкали, пугая суеверных и детвору. А затем пошел дождь, давая долгожданную прохладу.

Большинство получило огромное удовольствие от шоу. Многие снимали происходяшее на телефоны и фотокамеры, а затем выкладывали в соцсети.

«Комсомолка» сделала небольшую подборку из постов, чтобы вы еще раз вспомнили жуткие, но от этого не менее прекрасные моменты. Ведь на ближайшие дни прогнозы у всех синоптиков одинаковые: жара около 30 и выше и беспощадное волгоградское солнце.

volfoto Гроза над Волгоградом

Кстати, когда гроза придет снова, не забывайте об элементарных мерах безопасности. Лучше выключить из розеток электроприборы, чтобы они не перегорели, уйти от реки, не стоять под деревьями.

mileshkin Верхом на молнии!

usssilitel Гроза в Волжском

redsugarbeet Погода разыгралась.

ronna_summer Волшебная ночь

ИСТОЧНИК KP.RU