18-летнего парня сбили на «зебре» в Волгограде

СЕГОДНЯ 09:29 2019-06-04T09:32:03+03:00

А на дорогах области два автомобиля улетели в кювет

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В Дзержинском районе Волгограда минувшей ночью снова сбили пешехода на «зебре». Происшествие случилось около одиннадцати часов на улице Хорошева напротив дома №50. 18-летний парень шел через дорогу по нерегулируемому переходу. В это время 29-летний волгоградец на «десятке» ехал в сторону улицы Рионской. Возможно, водитель не заметил человека в темноте или не успел отреагировать на его появление на дороге. Ближайшее время пострадавший юноша проведет в больнице.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, еще два человека попали в больницу в результате опрокидывания автомобилей.

В Серафимовичском районе на дороге между хуторами улетел в кювет «Рено Логан». Несмотря на то, что дело было в начале десятого утра, 46-летний водитель был изрядно пьян. А на больничной койке оказался его 43-летний пассажир.

«Рено Логан» вылетел с дороги в оросительный канал.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вечером в тот же день на трассе «Волгоград - Каменск-Шахтинский» в Калачевском районе улетел во встречный кювет «ВАЗ-21150» под управлением 23-летнего парня. Водитель пошел на обгон и не справился с управлением.

Водитель «ВАЗ-21150» в больнице.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU