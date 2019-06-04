Волгоградцев предупреждают о масштабных антитеррористических учениях на транспорте

СЕГОДНЯ 09:07 2019-06-04T09:10:19+03:00

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Если вы сегодня вдруг увидите людей в форме, бегущих по эскалатору, захват автобуса или обезвреживание взрывного устройство, не паникуйте. Это антитеррористические учения. Они были запланированы и утверждены на 2019 год заранее. Об этом предупреждает оперативный штаб Волгоградской области.

Тема тактико- специальных учений: организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры и транспортных средствах метрополитена.

Жителей Волгограда просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и ограничениям в передвижении. Это необходимо для отработки действий в случаях ЧП. Не поддавайтесь слухам и домыслам, - просят сотрудники Оперативного штаба.

Так что придется немного потерпеть ради собственной же безопасности. К сожалению, Волгоград хорошо знаком, что такое терроризм и к каким страшным последствиям он может привести.

Всю необходимую информацию жителям обещают сообщать в оперативном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU