Концессии объявили реструктуризацию долгов за воду и тепло в Волгограде

СЕГОДНЯ 09:00 2019-06-04T09:00:36+03:00

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Волгоградские коммунальщики с 1 июня 2019 года запустили программу реструктуризации долга. Погасить задолженность за тепло, холодную и горячую воду перед ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения» можно будет частями в течение полугода и без каких-либо пени и штрафных санкций. К тому же в конце 2019 года среди тех, кто таким образом закроет долг за коммуналку, разыграют призы. Главное условие для участия в программе - написать соответствующее заявление и вовремя оплачивать текущие счета за коммуналку.

- Также участники программы реструктуризации долга получают амнистию по ограничению коммунальных услуг. Если же у абонента уже отключили воду за неплатежи, то он снова сможет пользоваться услугой водоснабжения, - пояснили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании.

Воспользоваться реструктуризацией долга за холодную и горячую воду, отопление и водоотведение может любой плательщик, проживающий в частном секторе Волгограда или в многоквартирных домах, имеющих прямой договор с концессиями.

Долговые квитанции неплательщики получат по почте, уточнить сумму просрочки можно и в «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». Далее нужно скачать бланк в разделе «Потребителям» с сайтов investvoda.ru или teplovolgograd.ru, написать заявление на реструктуризацию и отправить его на электронные адреса info@investvoda.ru или info@teplovolgograd.ru.

Если изъявивший желание получить реструктуризацию долга волгоградец не будет вовремя оплачивать текущие платежи, из программы его исключат. А сумму неуплаты будут взыскивать через суд. Если концессии уже судились с должником, принять участие в программе он тоже не сможет.

Подробные консультации по телефонам (8442) 99-67-96 (добавочный «4») или (8442) 74-26-26.

ИСТОЧНИК KP.RU