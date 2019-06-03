2019-06-03T23:05:24+03:00
Общество

У астраханца приставы забрали за долги теплоход

Владелец судна задолжал больше 28 миллионов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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У кого-то за долги приставы забирают телевизор или машину, а у 50-летнего астраханца отобрали… теплоход. Причем даже этого не хватит, чтобы покрыть сумму, которую задолжал этот бизнесмен.

Дело в том, что судовладельца поймали на мошенничестве. И не просто поймали, а завели на него уголовное дело и уже суд признал его виновным. По решению суда осужденный должен погасить сумму в размере 28,6 миллионов рублей. Добровольно, он это не сделал. Но приставы знали, что мужчина является владельцем многомилионного состояния в виде теплохода. Однако, чтобы найти судно приставам пришлось очень постараться.

- С помощью IMO водного транспорта в онлайн режиме пристав установил место нахождения теплохода должника – Центральный грузовой порт. Туда правоохранитель и направился. Судно арестовали. Предварительная его стоимость составляет 28 миллионов рублей. И, если долг не будет погашен в течение десяти дней, то теплоход выставят на торги, - уточняют «КП-Волгоград» в УФССП по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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