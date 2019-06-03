2019-06-03T22:41:01+03:00
Происшествия

Под Волгоградом с конюшней сгорели пять лошадей и два пони

Владельцы уверены, что это поджог
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сгорело все, в том числе и корма для оставшихся лошадей. Фото Дарьи Макаренковой.Сгорело все, в том числе и корма для оставшихся лошадей. Фото Дарьи Макаренковой.
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В поселке Рабочий Волгоградской области страшный пожар уничтожил конюшню. И ладно бы просто сарай, в огне сгорели пять лошадей и два пони. Некоторые животные успели выбежать, остальные, испугавшись, остались на месте. Владельцы успели вывести 11 лошадей, остальных - не спасли. Случилось ЧП в ночь со 2 на 3 июня. Пожар тушили три часа.

«Сообщение о пожаре поступило в 01.22, потушили 04.40. Сгорела деревянная хозпостройка размером 10х10 метров, сенник с 1 тонной сена и металлический вагончик», - гласит короткая сводка ГУ МЧС по региону. Но она не отражает, к сожалению, всей беды происшедшего.

Конюшня эта принадлежит конно-спортивному клубу. Туда на ипотерапию приезжали заниматься детки-инвалиды.

«Сгорела конюшня, амуниция и все корма. Уцелевшие лошади остались буквально под открытым небом и кормить их нечем», - написала с криком о помощи инструктор конюшни Дарья Макаренкова.

Владельцы считают, что конюшню подожгли. Говорят, эксперты уже нашли место с очагом возгорания. Правда, в ГУ МЧС по региону пока причины пожара не называют.

«Причина пожара устанавливается», - уточняют в ведомстве.

По вопросу оказания помощи обращаться +79064070845 - Алла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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