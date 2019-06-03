Волгоградские НКО выиграли президентских грантов на 74 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 20:47 2019-06-03T20:47:18+03:00

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Число некоммерческих организаций в Волгоградской области растет, как на дрожжах. Зарегистрированных уже порядка четырех тысяч НКО. За грантовые деньги они реализуют в регионе массу полезных социальных проектов - от поддержки инвалидов до охраны памятников. Сегодня подвели итоги конкурса президентских грантов и опять (уже не впервой) наша область выиграла больше всех грантов (ну после Москвы и Питера). 67 проектов, которые стали победителями, воплотятся в реальность. В общей сложности они получат 74,3 миллиона рублей (это на 29 миллионов рублей больше, чем в 2018-м).

Огромный упор сегодня делают НКО на работу с пожилыми людьми. Напомним, что успешный опыт Волгоградской области в этом направлении был отмечен на федеральном уровне.

Но и эти деньги еще не предел. Уже 10 июня в России стартует второй конкурс президентских грантов, и волгоградцы будут активно участвовать и на этом этапе.

ИСТОЧНИК KP.RU