2019-06-03T20:32:51+03:00
Происшествия

В Волгограде под суд пойдут супруги из Уфы, которых поймали с крупной партией наркотиков

У парочки изъяли почти 300 граммов «синтетики»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Волгоградской областной прокуратуры.Фото Волгоградской областной прокуратуры.
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33-летний житель Уфы и его 24-летняя супруга приехали в Волгоград ради денег: они думали тут заработать. Но работу так и не нашли, зато нашли заманчивое предложение стать «курьерами». Объявление отыскали на одном из закрытых сайтов с помощью специального приложения с мобильном телефоне. Их «работа» заключалась том, что они получали крупную партию наркотика, делили его на мелкие партии и сбывали через «тайники». 26 декабря 2018-го они получили от координатора информацию о том, где спрятана партия «синтетики». Забирать из Городища в Волгоград отправилась женщина. Наркотик она спрятала в одежде. Но едва они добралась до съемной квартиры, где ее ждал супруг, как их обоих «повязали». За ними уже следили сотрудники УФСБ и УНК ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Всего у них было изъято 299,91 граммов сильнодействующих синтетических наркотиков, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Свою вину гости полностью признали. Прокуратура, утвердив им обвинительное заключение по статье «покушение на сбыт наркотиков по предварительному сговору в особо крупном размере» и направила дело в суд. Ожидать вердикт они будут под стражей.

- Уголовное дело в отношении координатора выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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