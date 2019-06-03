2019-06-03T20:03:59+03:00
Общество

В Волгограде заработали 116 пришкольных лагерей

Уже больше 15 тысяч ребят отдыхают там с пользой
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Для детворы педагоги подготовили большую программу пребывания.Для детворы педагоги подготовили большую программу пребывания.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Пришкольный лагерь - просто идеальная находка для родителей, которым не с кем оставить ребят дома или отправить к бабушке в деревню. Днем дети под присмотром, вечером - дома. В этом году в Волгограде открыли 116 таких лагерей (в 104-х школах и в 6 учреждениях дополнительного образования). Более 15 тысяч волгоградских детей с 3 июня отправились в школу не учиться, а отдыхать.

- Для детворы педагоги подготовили интересную и насыщенную программу. Будут работать различные секции и кружки, - рассказывают в администрации Волгограда.

И уточняют, что за это «удовольствие» родители платят всего 6-7% от полной стоимости путевки: за пребывание в пришкольном лагере с трехразовым питанием родительская плата составит 183,6 рубля за смену, с двухразовым питанием - 162 рубля. А отдыхают там ребята ни много, ни мало - 18 дней. Именно столько длится смена.

Кстати, будет и вторая смена - в июле пришкольные лагеря откроются в 10 школах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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