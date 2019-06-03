2019-06-03T19:42:52+03:00
Общество

Кинотеатр в Котово и парк Комсомольцев в Камышине: волгоградцы выбрали 74 проекта, которые сделают в 2019-м

Больше всего голосов набрал школьный зал торжеств в Дубовке
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На реализацию этих проектов толлько из областного бюджета потратят 49 миллионов рублей.На реализацию этих проектов толлько из областного бюджета потратят 49 миллионов рублей.
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Волгоградцы выбрали 74 проекта из 209-тит предложенных, которые будут реализованы в Волгоградской области до конца 2019-го. Эти проекты воплотят в жизнь благодаря софинансированию из регионального и местных бюджетов. Кое-где подключат и внебюджетные источники финансирования. Выбрали люди, конечно же, самые животрепещущие проекты. Так в Волгограде больше всего голосов отдали за реконструкцию лестницы в Тракторозаводском районе, которая ведет от средней школы № 94 к жилым домам: это предложение одобрили 2284 человека.

В Камышине 1780 человек поддержали проект по благоустройству парка культуры и отдыха Комсомольцев-добровольцев. В Котово люди отдали преимущество достройке кинотеарта

- Сейчас этот объект заморожен, благодаря участию в конкурсе и получению финансовой поддержки реконструкцию завершат, - уточняют в комитете финансов Волгоградской области.

Но больше всего голосов набрал, что удивительно, проект Дубовского района по созданию зала торжественных мероприятий в средней школе №1. За него высказались 2725 человек.

Напомним, онлайн голосование длилось с 18 по 31 мая. Более 82 тысяч волгоградцев высказали свою позицию, учтено 112,6 тысячи голосов. Каждый мог проголосовать за один проект от каждого района или города - не только за тот, в котором он проживает. На реализацию этих проектов из бюджета Волгоградской области направят 49 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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