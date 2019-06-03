В Волгограде Родину-мать начали одевать в леса

СЕГОДНЯ 18:45 2019-06-03T18:47:04+03:00

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Ну, вот и дождались: главную маму всей страны - монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде - начали одевать в леса. Сегодня на Мамаев курган завезли первую партию строительных лесов.

- Качественно провести реставрацию наружной части монумента альпинистским методом невозможно. В связи со сложной уникальной геометрией объекта были изготовлены стальные строительные леса и разработана специальная система их крепления. На данный момент уже проведены все подготовительные работы: сняли гранит с постамента скульптуры, установили вертикальные опоры, теперь приступят к возведению лесов, - сообщают «КП-Волгоград» в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Одеть «Родину-мать» в леса непросто, на это уйдет минимум полтора-два месяца.

- Всесторонние реставрационные работы при имеющейся картограмме дефектов займут 3 месяца, - уточняют в музее.

Сложные реставрационные работы доверили подрядной организации АО «Главзарубежстрой».

Фото музея-заповедника "Сталинградская битва".

Напомним, на масштабную реставрацию монумента потратят 668 миллионов рублей. За эти деньги очистят саму скульптуру, усилят опорные участки консольных элементов, а потом покроют монумент декоративно-защитным покрытием. Обещают благоустроить и территорию вокруг. Завершить реставрацию должны весной 2020-го - к 75-летию Победы.

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С сентября 2018 года в музее-заповеднике «Сталинградская битва», в состав которого входят Мамаев курган, самый большой в мире памятник Ленину, музей-панорама, мемориально-исторический музей на Привокзальной площади и расположеный на месте пленения фельдмаршала Паулюса музей «Память», новый директор. Алексей Дементьев рассказал о том, каким он видит главный музейный комплекс Волгограда, о планах на будущее, проблемах и мечтах (подробности).

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У Мамаева кургана особая энергетика. Это место окутано множеством легенд, его часто называют местом силы. По преданию сарматы хранили здесь свои святыни, а Гитлер надеялся найти ключ к мировому господству. Правда это или нет, но именно здесь, как нигде, осознаешь цену жизни и смерти. Здесь сложили головы тысячи красноармейцев и покоятся более 36,5 тысячи защитников Сталинграда. Идея увековечить их подвиг и память пришла уже после войны. История Мамаева кургана как мемориала началась в 1958 году. Грандиозная стройка длилась почти восемь лет (подробности).

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Чтобы уложиться в срок, реставраторам придется работать в две смены (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU