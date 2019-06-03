2019-06-03T18:00:48+03:00
Общество

В Волгограде злостного алиментщика лишили свободы на два года

Срок, правда, дали условный
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Два года и один месяц лишения свободы - такой срок получил в Волгограде мужчина, который всячески уклонялся от уплаты алиментов. И мало того, что накопил огромный долг перед своим ребенком, так еще и пытался откупиться от пристава.

Когда в очередной раз ему прислали уведомление о задолженности и разъяснили, чем чревато дальнейшее неисполнение решения суда, он, как пишут в пресс-службе волгоградского УФССП «решил «задобрить» дознавателя Кировского районного отдела судебных приставов Волгограда, пытаясь «обогатить» его на 15 000 рублей». При передаче денег его и задержали.

Поэтому и осудили его сразу по двум статьям: за долг по алиментам - исправительные работа сроком на семь месяцев с удержанием 10 % заработка в доход государства; за покушение на дачу взятки должностному лицу – лишение свободы сроком на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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