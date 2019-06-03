2019-06-03T17:01:29+03:00
Общество

На юге Волгограде ради остановки снесут офис микрозаймов

На месте старого павильона установят пункт ожидания транспорта
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Два хороших дела одним махом планируют сделать волгоградские чиновники: во-первых, снесут неприглядный павильон, где выдают микрозаймы; во-вторых, поставят на его месте современный пункт для ожидания транспорта на остановке «Улица Пролетарская».

За этот земельный участок мэрия Волгограда долгое время судилась с владельцами киоска.

- Накануне кассационная инстанция – Арбитражный суд Поволжского округа – в очередной раз подтвердила, что у коммерческой организации отсутствует право собственности на объект, расположенный на указанном участке. А значит, требования муниципалитета - снести незаконно установленный киоск - правомерны, - говорят «КП-Волгоград» в мэрии.

Речь идет о павильоне, расположенном на проспекте Героев Сталинграда,49г. В 2009 году эту постройку продали микрозаймам, они оформили право собственности. Однако, прежнему владельцу земельный участок выдавался в аренду исключительно для размещения остановочного павильона. Власти несколько раз пытались договориться с владельцем павильона и предлагали перенести его в другое место, но те стояли на своем. Пришлось решать спор в суде.

- как только павильон микрозаймов снесут, здесь поставят остановку из наноструктурированного стеклопластика. Кроме того, приведут в порядок участок - заасфальтируют и благоустроят, - обещают в администрации Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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