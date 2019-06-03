Под Астраханью археологи откопали "инопланетный" череп и ребенка, которому четыре тысячи лет

СЕГОДНЯ 16:02 2019-06-03T16:11:23+03:00

Захороненный мальчик был из благородного сословия: об этом говорят и поза и игрушки, которые нашли возле него. Фото сообщества астраханской археологии.

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На кургане Богомольские пески в Астраханской области, где уже несколько недель археологи ведут раскопки, откапывают все новые и уникальные находки. Например, на днях здесь наткнулись на могилу ребенка. Это захоронение датируется 1800-2000 веком до нашей эры. А значит, останкам около четырех тысяч лет. Интересен тот факт, что рядом с мальчишкой нашли игровые кости.

«Подросток был погребён с лепным сосудом и набором альчиков (астрагалов) для игры», - описали находку астраханские археологи.

Рядом нашли останки еще одного ребенка. У него необычная форма черепа, а рядом несколько гемм (драгоценные камни с вырезанными изображениями) с сюжетами из греческой мифологии и божествами.

astrakhan_archaeology Под Астраханью нашли десятки погребений со времен до нашей эры

Напомним, месяц назад сенсационное древнее захоронение обнаружили у села Никольское Енотаевского района Астраханской области. Наткнулся на него местный фермер, копая яму во дворе. Археологи начали раскопки и уже обнаружили около 200 артефактов: котелки, ножи, зеркала, курительница для благовоний, поясные бляшки, миниатюрные золотые нашивки на балдахин, которым в древности украшали могилу, украшения из драгметаллов. Можно сказать, что это одна из крупнейших археологических находок этого века.

astrakhan_archaeology Под Астраханью археологи откопали уникальные артефакты и золото сарматов

ДЛЯ СПРАВКИ

Игра в альчики - одна из самых древних и распространённых у народов Средней и Центральной Азии и юга России. У нее несколько вариантов. В ней может участвовать от четырех до восьми человек. На ровном утрамбованном месте чертят круг. В центре круга ставят рядами альчики. Отойдя от круга на 10 - 15 шагов, играющие по очереди битой бьют по альчикам. Победа присуждается тому, кто больше всех выбьет альчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU