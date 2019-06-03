12 июня в Волгограде выступят "Рефлекс", Татьяна Овсиенко, Дина Гарипова и In-Grid

СЕГОДНЯ 14:59 2019-06-03T15:02:02+03:00

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С 8 по 12 июня 2019 года в Волгограде пройдет финальный этап XIV Всероссийского фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира», который соберет более трехсот участников со всей страны. А в День России, 12 июня, победители фестиваля споют на гала-концерте вместе со звездами российской эстрады. Волгоградцы услышат группу «Рефлекс», Татьяну Овсиенко, Эмму М, Руслана Алехно, Эда Шульжевского, Дину Гарипову, In-Grid и это далеко не все известные артисты. Музыкальная феерия развернется с 17.00 до 22.00 на нижней террасе Центральной набережной Волгограда. А завершат концерт красочные залпы праздничного салюта, он начнется 12 июня в 22.00.

Откроется фестиваль 8 июня в ГДЮЦе. Талантливых полицейских ждут прослушивания и выездные концерты, познакомят их и с городом-героем. На все концерты фестиваля вход будет свободным.

ИСТОЧНИК KP.RU